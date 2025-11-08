台灣副總統蕭美琴週五在布魯塞爾罕見地向一群國際議員發表演說，呼籲歐盟加強與台灣這座自我治理島嶼的安全與貿易關係，而當她說出：「民主國家即使相隔遙遠，也從不孤單。」全場起立鼓掌。對此，專家也對台灣與歐盟的外交關係發表看法。

《美聯社》報導，蕭美琴在歐洲議會大樓舉行的「聚焦中國」會議上表示：「台海的和平對全球穩定與經濟延續至關重要，國際社會對於任何試圖以武力單方面改變現狀的行為，必須表達最強烈的反對。」

她補充說：「在這個充斥著分裂、動盪與威權主義上升的時代，這場聚會證明了一件極其重要的事——民主國家即使相隔遙遠，也從不孤單。」，這番話讓歐洲議會的小型會議廳響起全場起立鼓掌。

儘管蕭美琴並未正式在歐洲議會全體會議上發言，因為歐盟並未與台灣建立正式外交關係，但她此行仍引發中方不滿。

事實上，包括美國在內的大多數國家與歐盟成員國一樣，並未與台灣建立正式外交關係，而是奉行「一個中國」政策。不過，歐盟與台灣共享民主價值並維持緊密的貿易關係，且歐盟明確反對中國大陸以軍事手段解決台灣問題。

路透報導，雖然台灣的外交部長偶爾會出訪歐洲或其他與台北沒有正式外交關係的地區，但像副總統這樣高層級的官員進行出訪仍相當罕見，因為這往往會引發中國對主辦國的強烈反彈或報復性舉措。

對此，中國駐歐盟使團週六批評歐洲議會，無視中方反對，允許蕭美琴及其他「台獨」人士在其大樓內進行「分裂活動」。根據該使團網站發布的聲明，中方對此表示強烈憤慨，並已向歐方提出嚴正交涉。

聲明指出：「此舉嚴重損害中國的核心利益，違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，並破壞中歐之間的政治互信。」聲明並補充指出，台灣問題事關中國主權，是「不可逾越的紅線」，敦促歐洲停止向「分裂勢力」發出任何錯誤訊號。

本次於布魯塞爾舉行的會議，共有約50名來自20多個國家的議員出席。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）亞太計畫主任布蘭德（Ben Bland）上月撰文分析指出，儘管歐盟與台灣沒有正式外交關係，但在美中競爭日益惡化的情勢下，雙方仍能大幅深化合作，達成互利共贏。

他寫道，若台海發生衝突，其對歐洲造成的衝擊可能遠超過俄羅斯入侵烏克蘭的後果，因為台灣在全球半導體與電子供應鏈中扮演關鍵角色。布蘭德指出：「歐洲國家無法阻止北京進一步壓迫台灣，但他們可以協助維護甚至擴大台灣的全球連結，並分享如何保持韌性的經驗。」