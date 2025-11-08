上班族朝九晚五，平時蔬果吃得不夠，可能導致體內發炎物質累積。營養師張馨方今（8）日建議，每周可花2天實踐「彩色蔬果日」，每天至少吃到3至5種顏色的蔬果，有助於排毒、提升免疫力和延緩老化。

張馨方在臉書發文指出，外食族的蔬菜量往往不足，易造成體內自由基累積，刺激細胞釋放更多發炎物質，但若想透過蔬果補充較全面的營養，不是隨便吃一吃即可，關鍵在「顏色越多越好」，因不同顏色的水果，代表不同的植化素與抗氧化成分。

針對同樣是外食族的上班族，張馨方也建議，每周可花2天實踐「彩色蔬果日」，一天至少吃到3至5種顏色的蔬果，不僅補足平時外食缺乏的植化素，還能讓身體啟動修復模式，減少疲勞並維持亮麗的氣色。

不同顏色蔬果的營養價值

一、紅色系蔬果含茄紅素：番茄、紅椒、小蕃茄等，有助心血管保健、延緩老化。

二、橙黃色系蔬果含β-胡蘿蔔素、葉黃素：胡蘿蔔、南瓜、芒果等，幫助維持視力、維持皮膚健康。

三、綠色系含葉綠素、葉黃素、多酚類：菠菜、花椰菜、青椒、奇異果、青蘋果等，有助抗氧化、抗發炎、促進肝臟排毒。

四、紫色系含花青素、白藜蘆醇：葡萄、藍莓、茄子等能幫助抗氧化、抗發炎、促進血液循環、保護大腦神經。

五、白色系含蒜素、硫化物：洋蔥、蒜頭、白花椰等，能幫助維持免疫力與肝臟解毒功能。

假日實踐彩色蔬果日的方法

一、早餐：一碗蔬果燕麥或一杯堅果優格水果，膳食纖維能促進腸道蠕動。

二、午餐：彩椒炒雞胸肉加綠花椰菜，搭配一碗紫米飯，補充滿滿的植化素。

三、下午茶：無糖綠茶搭配幾顆藍莓或奇異果，較無熱量負擔。

四、晚餐：一碗溫沙拉加上地瓜和烤鮭魚，讓抗氧化力一整天都在線，又能補充好油脂。