大陸財政部7日發佈2025年上半年財政政策執行情況報告，指出上半年，財政運行總體平穩。而在財政政策展望方面，下一步將重點做好包含用好用足更加積極的財政政策、支持穩就業穩外貿、持續用力防範化解重點領域風險等6方面工作。

據中新社引述該報告，2025年以來，大陸的財政政策更加積極、接續發力，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，加強與其他政策協同，推動經濟持續回升向好。上半年，財政運行總體平穩。各級財政部門加強財政資源統籌，保持必要支出強度，重點領域支出得到較好保障。

財政政策展望方面，具體第一項是要用好用足更加積極的財政政策。繼續實施好提振消費專項行動，對重點領域的個人消費貸款和相關行業經營主體貸款給予財政貼息，激發養老、托育等服務消費潛力。積極發揮地方政府專項債券、超長期特別國債等作用，加強財政與金融協同配合，將更多公共服務納入投資支持範圍，積極鼓勵民間投資發展。

其次要支持穩就業穩外貿，透過加大穩就業政策實施力道，促進重點族群就業創業，保障好失業人員基本生活，達到支持企業穩訂單、轉內銷、拓市場、保營運，切實幫助解決實際問題。

第三要加快培育壯大發展新動能，推進關鍵核心技術攻關，藉由積極培育新興產業和未來產業，持續推動製造業轉型升級。縱深推進全大陸的統一大市場建設，在財政補助、政府採購等方面對各類經營主體平等對待，為企業經營發展營造良好環境。

此外，還需進一步保障和改善民生，強化「一老一小」服務。持續完善教育、衛生健康等重點民生領域支持政策，有效擴大社會保障覆蓋面，強化低收入群體兜底幫扶，推動民生建設更加公平、均衡、普惠、可及。

第五點方面要持續用力防範化解重點領域風險。繼續實施一攬子化債政策，在穩步推進隱性債務置換的同時，對新增隱性債務行為露頭就打、嚴肅問責。強化財政運行分析研判和動態監測，加強庫款調度和應急處置，推動「三保」底線築牢兜實、基層財政平穩運行。

第六為不斷提升財政治理效能和水準。督促管好用好財政資金，提高預算約束力和財稅法規制度執行力。嚴格落實過緊日子要求，確保財政資金更多用在發展所需、民生所盼。