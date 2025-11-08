新竹市「114年度社區規畫師培訓課程」持續展開，繼首堂課引導學員回到自身生活場域，思考「我們想要怎樣的社區？」之後，本周特別邀請長期深耕基隆與桃園的「都市里人」劉建億，分享跨城市社區協作與永續實踐經驗，延伸視野至更廣的生活圈。

代理市長邱臣遠表示，市府團隊秉持市長高虹安擘畫的「宜居永續」、「幸福友善」核心願景，持續推動社區規畫師制度及各項城鄉再生計畫，打造「友善城市、公民參與、社區共好」的城市。

市府不僅重視都市硬體建設，更著力於居民參與與共創，期盼透過市民與公部門攜手合作，讓「從生活中長出關係」的理念在每個社區深根發芽。

市府指出，社區規畫師計畫不只是空間改造的工程，更是連結人與人、讓城市更溫暖的橋樑，市府將持續支持青年與居民共同投入公共事務，讓新竹成為更有溫度、更具生活感的城市。

此次系列課程中，上周的課程以「你記憶裡的新竹，是什麼模樣？」為題，帶領學員從城市古今變遷到日常感受，重新認識「空間」不只是抽象名詞，而是每個人每日生活的所在。課堂同時分享石坊社區的樂高門牌、下竹社區的樹屋及民富社區的休憩木平台等案例，作為「空間如何被重新想像」的起點。

本周課程則延續「從生活中長出關係」的核心精神，由長期與地方行動者合作的劉建億主講，分享在基隆、桃園與新竹推動社區規畫師的經驗差異與共同挑戰，並從「人」的角度出發，探討社區中角色互動、矛盾與潛力。

劉建億以多個案例說明，包括如何在不同社群間建立信任、扮演「中介者角色」；在空間改造完成後，如何持續維護與活化使用；以及社區如何面對氣候變遷與高齡化挑戰，並以自身步調實踐永續。

課堂討論熱烈，學員們共同思考如何避免社區工作淪為「少數人做、多數人看」、如何在衝突中找到合作契機，並以「小而確實的行動」讓社區關係真實萌芽。

都發處說明，今年度社區規畫師計畫以「打造空間，也長出關係」為主軸，課程結構分為「學習、實作、行動」3階段，自10月31日起至12月13日共規畫7場課程，開放市民報名參與。

前期以培力課程建立基礎知能，包括地方觀察、議題盤點、公共設計與社區溝通等主題；中期以場域走訪及共作實驗室形式，協助學員實地應用所學；後期則透過「社區行動提案」機制，整合社區需求、提出具體構想，形成跨社區的交流與成果展示網絡。透過系統化訓練與陪伴，期望讓學員不僅學會設計空間，更能共創人與人之間的信任與行動力。