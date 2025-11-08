台中市某國小棒球教練松姓棒球教練，自2018年起6年間性侵猥褻32名小球員竟高達90次，並拍下至少34段不雅影片，台中地方法院7月8日一審依90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期，松男上訴後，但松男犯後逃亡躲警、企圖輕生，二審法官裁定延長羈押2月，並已訂11月26日宣判。

松男早在2004年起8年內猥褻3名男童，遭法官判刑2年，緩刑5年，但校方未察覺他有此不良犯行，仍聘請他擔任棒球教練，引狼入室。

松男利用帶隊到外縣市比賽機會，或私下跟男童見面時，猥褻小球員、拍攝性侵影片，甚至要求小球員互摸、性侵，否則不讓球員上場比賽。市議員江和樹去年12月陪同家長舉辦記者會，踢爆松男獸行，被害球員中年齡最小的僅9歲。

松男性侵、猥褻小球員地點包括棒球教室、練習室旁貨櫃屋、國小宿舍、汽車內、產業道路旁和汽車旅館等，不顧小球員抗拒，強行摸小球員下體猥褻，甚至性侵，還拍攝不雅影片，讓小球員們心靈留下難以抹滅的痛苦陰影。

台中地院在今年7月一審宣判，90罪分別判3年6月至8年6月不等刑期，因還有其他案件，未定應執行年。

經上訴，台中高分院二審以松犯後躲避警方、企圖輕生，裁定延長羈押2月，訂11月26日宣判。