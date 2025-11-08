工作傷害受害人協會認為台積電在擴廠建設時，未能把關外包商工安，導致多次有人員傷亡，因此8日於台積電在新竹縣體育場舉辦運動會時，到入口處拉白布抗議，要求台積電做好工安與社會參與、照顧職災勞工。但台積電無人出面接受陳情書。

南科台積電十八A廠去年9月發生黃姓工人死亡意外，家屬找上工傷協會協助，希望訴求台積電能重視工安。今年6月3日，工傷協會率團到台積電股東大會前陳抗，當時台積電董事長魏哲家接下工傷協會陳情書，也表示工安、環保兩件事絕對不能妥協。

但工傷協會發現，157天過去了，職災持續發生，從今年7月到10月，每個月分別有嘉義、台南、楠梓各廠的外包工人發生意外，工傷協會以及黃男家屬認為台積電未能實踐當初承諾，8日再到台積電運動會場外抗議。

黃男家屬表示，去年事發後，與包商已達成和解與賠償，台積電確實有持續找她關懷、慰問等。但近期以來她發現台積電工地時有職災事件發生，她希望台積電能把工安做好，盼減少死傷。

工傷協會專員賀光卍指出，家屬與協會6月3日到台積電股東大會抗議，當時魏哲家答應他們的訴求，包括做好工安與社會參與、照顧職災勞工等，此次訴求是6月3號之後仍然有死傷的工傷事件，

賀光卍認為魏哲家的工安承諾破功，工傷協會會持續監督台積電，也將「如影隨行」直到台積電把工安做好為止。此次工傷協會預備遞交陳情書，但台積電無人出面接受。