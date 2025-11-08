TVBS原創劇集《舊金山美容院》播出最新一集，章廣辰拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。

劇中，江之浩（連晨翔 飾）、鄧惟宇（章廣辰 飾）先後進入聘用更生人的特殊門市「日初店」。連晨翔為了呈現江之浩擁有闖蕩江湖的豐富經歷，穿上「吊嘎」（無袖背心），在燒著火的廢棄工廠，從下午一路拍攝武打戲，飛踢、扭打、自高處跳下等樣樣來，全身都是汗水。

他透露，「是之浩的幻想，所以玩得很開心。加上那天是殺青，更讓我印象深刻。」聊到展現霸氣、凶狠的訣竅，讓連晨翔回想求學時期曾跟著同學回家跳過八家將，感受「橫著走」的氣場，也給他靈感：「就是相信自己、專心投入。」

章廣辰進入早餐店，擔起拯救的計畫。（TVBS提供）

章廣辰飾演極力想翻身的日初店末代店長，初到陌生門市就要擔起拯救計畫。問及章廣辰面對陌生環境，該如何打破僵局？章廣辰表明自己不會刻意熱絡：「我會順其自然，聽對方說話就好。若真的聊不起來，冰著就好，何必硬要破。」陳彥廷這次扮演逞兇鬥狠的羅大勇，除了感謝杜政哲導演把角色交給他，也很謝謝章廣辰主動約大家一起讀本，幫助自己更理解每一場戲。

「日初三人組」的賴東賢，提到當初知道要在早餐店工作，內心「超級無敵慌張」，因為不諳廚藝的他，平時屬於「炸掉廚房」的類型，最拿手的料理是「泡麵加一顆蛋」。不過在拍完《舊金山美容院》後，他很自信地喊：「我會煎蛋，還有果醬抹吐司喔。」

《舊金山美容院》每週日晚間8點於TVBS 42頻道、TVBS精采台、CATCHPLAY TV TVBS歡樂台同步播出；晚間10點於愛奇藝國際版APP、Netflix上架，晚間11點中華電信MOD與Hami Video影劇館＋同日播出。12月起中視將接續播出。海外觀眾亦可透過愛奇藝國際版APP同步收看。