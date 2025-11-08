我國空軍向美採購的6套美製ＭS-110偵照莢艙，預定今（2025）年起交貨，然而年底將至，我國空軍是否已獲得該莢艙？戰略規劃司司黃文啟中將近日透露，MS-110已完成產製，目前正在測評，預計年底前就會開始分批交付。MS-110是一款不受沙塵或煙霧影響的長距離彩色偵照莢艙，因此被譽為空軍的「千里眼」。

我國斥資98億元採購的6套美製ＭS-110偵照莢艙，原訂預計今年交付，然而先前傳出美方在測評時發現外殼出現裂痕，導致訊號不穩，交貨期程延至2026年的傳聞。不過，國防部戰規司司長黃文啟中將近日在立法院透露，預計年底前就會開始分批交付；MS-110現已完成產製，目前正在測評中。

至於MS-110是分批交付，不是年底前一次交貨完，黃文啟也強調，因為它過來之後還要再跟我們的地面站台做媒合。

MS-110偵照莢艙美國雷神公司旗下柯林斯航太的產品，其內部相機採傾斜式拍攝，有效偵照距離超過80海浬（約148.16公里），可在日夜間全天候執行任務，被譽為是空軍的「千里眼」，而這個莢艙在我國主要是給F-16戰機使用，將被納入空軍偵照部隊列裝，並搭配地面的接收站使用。而原廠消息曾說明，MS-110規劃亦能安裝在C-130運輸機、海上巡邏機，乃至於特戰偵照機或MQ-9等無人機上。

雷神公司的產品新聞稿也表示，MS-110以改良自已被廣泛使用的DB-110莢艙，以多種可見光與紅外線波段的多光譜成像系統作為核心，可提供先進全天候廣域長距離彩色偵照能量，甚至能有效辨識偵照目標的紅外線熱源、透視煙霧與沙塵，提供戰場高解析度清晰原貌。