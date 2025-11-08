中國人民銀行7日最新公告，截止10月底的黃金儲備達7409萬盎司（約2304.5噸），較上月再增加3萬盎司，也是人行連續第12個月增持黃金，占到外匯存底比重飆升至8.89％的歷史新高，更有專家認為，黃金的貨幣屬性近年已開始大大強化，並對美元形成趨勢性替代。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，黃金脫離了單一主權貨幣體系，在美元劇烈波動、美元資產信用下滑的長期趨勢下，通過增加黃金儲備有助於優化大陸的外匯存底結構、分散美元資產占比過高的風險。此外，當前全球地緣政治風險高企，黃金的避險和抗通膨屬性讓其擁有較大的投資需求和升值空間，也有助外匯存底保值增值。

目前各國央行購金需求也持續高漲，黃金已超越歐元成為全球第二大儲備資產。大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員龐溟分析，自2019年3月29日起，各國央行可以將按市值計價的黃金持有量計算為現金持有量，列入與貨幣具有同等地位的一級資產與核心資產，黃金的貨幣屬性得以大大強化，並對美元形成趨勢性替代。

觀察從今年3月以來，人行每個月小幅增持黃金儲備，量級均低於10萬盎司。東方金誠首席宏觀分析師王青指出，人行面對近期國際金價大幅上漲、屢創歷史新高過程中持續小幅增持黃金，釋放了優化國際儲備的清晰信號。

只是過去一個月，黃金市場震盪加劇。受避險情緒回落等因素影響，當月金價一度漲破4300美元／盎司後迅速回檔，同時看到近期包括大陸在內多國央行購金節奏有放緩跡象。

但王青也認為，從優化國際儲備結構，穩慎紮實推進人民幣國際化，以及應對當前國際環境變化等角度出發，未來央行增持黃金仍是大方向。