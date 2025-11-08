鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，鳳凰在太平洋高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，下周一進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶斷裂出現弱點，使得鳳凰有機可趁，大角度北轉朝台灣前進。

粉專說明，目前變數較大且要特別關注的是鳳凰北轉的幅度、移動速度，以及北上時減弱的程度，移動快慢、強度都將攸關影響的時間及各地風雨規模，下周一、二是關鍵期。

北東下周一、二風雨最大

以目前預報來看，下周一、二颱風的位置與東北季風產生共伴效應，正好落在北台灣至花蓮這一帶，因此是北部及東半部風雨最大、最有感的時刻；颱風通過時也有風雨，但因強度已減弱許多，反而不會那麼劇烈。

西南部危險半圈

粉專表示，雖然颱風在靠近的過程中逐漸減弱，但減弱的程度、速度預報較為分歧，加上颱風結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，嘉義至屏東、澎湖、金馬地區影響時間較長，下周二至周四務必以最高規格防範。

至於苗栗至雲林，粉專坦言目前還難以評估，因地形的關係，將取決於颱風是以何種形式及走法，差一點點風雨規模就會差很多，但強風仍無可避免。

粉專強調，各地風雨預報還會依照颱風實際發展情形滾動式調整，無論身在何地，這兩天都要趕緊做好防颱措施。