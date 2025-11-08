立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔等人到場揭幕。（楊瓊瓔服務處提供／李京昇台中傳真）

年度花卉盛事「2025新社花海暨台中國際花毯節」今日在新社區盛大登場，開幕式包括被民進黨徵召選下屆台中市長的立委何欣純，以及同樣被看好角逐市長的立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔，3人都穿上花襯衫到場揭幕拚人氣。

新社花海與花毯節，今日起至11月31日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，農業部次長胡忠一、台中市副市長黃國榮主持開幕式，何欣純、江啟臣及楊瓊瓔等人同框揭幕。

江啟臣表示，「這是我們自己的花園、台中最美的花園」，呼籲鄉親支持，共同打造城市品牌。感謝農業部、台中市府及在地社區投入，今年花海加入中台灣8縣市及金門的農特產展示，人潮可預期再創新高，鼓勵大家搭接駁車。

何欣純說，新社花海歷經20年努力，成為國際知名觀光品牌，感謝中央與地方的辛勞，也盼大家一起推動交通改善，讓山城更加繁榮。

楊瓊瓔表示，新社花海跟花毯節是中台灣年度盛事，更是全國聞名、能站上國際舞台的盛典，中央未來普發現金1萬元，歡迎大家來台中消費、賞花。

花毯節今年主題花毯以卡通頻道「飛天小女警」為布景，並打造高度18公尺高的主花毯，是開辦以來最大的造型。農業部種苗改良場在花海也展出超過百種玫瑰，今天開幕吸引不少遊客到訪。