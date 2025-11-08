玉山金(2884)股價跌破30元整數關卡，你站在買方還是賣方？資深分析師李永年表示，在玉山金宣布併購之後，近期股東人數增加非常多，主要是因為投資人認為玉山金跌到「2字頭」進場撿便宜，但一根月線黑K太深要立刻翻上來不容易，建議可在利空跌不下去之時進場承接。

玉山金和三商壽(2867)的合意併購，擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，對應價格為每股8.2元，併購完後玉山金資產規模將突破5.8兆元，躍升為上市金控第5大。

由於溢價併購，近期外資在市場內進行套利，連續2日賣超玉山金共7.1萬張，反手買超3萬張三商壽。除此之外，玉山金近期股東人數明顯增加，在10月23日當周總股東人數59.5萬，1周後來到10月31日時股東人數來到65萬、增加5.5萬人，極有可能是因為玉山金跌破30元而進場買進。

李永年在華視「鈔錢部署」節目中表示，自玉山金宣布併購三商壽後，很多玉山金小股東就很擔心2件事，一是原先三商壽有財務缺口，玉山金去併購約要花350億元才能達到資本適足率200%的目標；另一個擔心是併購後股本膨脹8%，恐獲利稀釋，進一步影響到配息。（文章未完…全文見此）

※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。