新北市三重區60歲陳姓男子前天（6日）下午，因不滿母親名下的1000萬元現金信託分配不公，與胞姊、胞妹口角後，憤而持刀弒姊、殺妹。警方逮捕陳嫌到案，警詢後依傷害及殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後向新北地院聲請羈押禁見，今（8）日上午法院裁准。

案件回顧，陳男家中排行老二，平時照顧年邁9旬母親，妹妹住在隔壁，姊姊則長居美國，日前返台處理母親名下約1000萬元現金的分配事宜。據警方調查，姊妹將財產以信託方式管理，但未將弟弟列為受益人，讓長期照顧母親的陳男覺得遭排擠、深感不平。

陳男供稱，他只是想向姊姊理論，但對方「不願溝通、不講理」，妹妹又從旁插話勸阻，一時情緒失控回家取出主廚刀攻擊姊妹。他辯稱「只是拉扯，不小心傷到人」，但警方到場時，姊姊已胸口中刀倒地，滿地血跡怵目驚心。

三重警方指出，陳男行凶後並未逃逸，反而在現場等待警方到場逮捕，警員在現場並查扣作案用的主廚刀1把。

附近鄰居聞訊皆難以置信，直言陳男平常為人斯文，喜歡畫畫，沒固定工作，但常回家陪母親，「平時都會打招呼、很熱絡，媳婦也常幫婆婆煮飯，實在想不到會幹出這種事」。

有住戶透露，陳家原是地主，工廠拆除改建為大樓後，母親與女兒各分得2戶住宅，兒子則住在旁邊的海砂屋公寓，最近因老屋將拆除重建，家庭氣氛略顯緊張，「應該是財產談不攏才會起爭執」。