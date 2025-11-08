花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水挾帶大量土石沖入光復鄉，光復郵局一批「待報廢郵筒」也被泥流沖走。但洪災1個月後，在網上竟然出現這批走失報廢郵筒，網拍開價1個2500元到6000元不等，甚至有數個標註「已售出」，因郵務屬公物，花蓮郵局發現後，聯繫上拍賣者，已追回17座郵筒，日後將一併標售，但依法必須「壓毀」售出。

這批郵筒原存放於光復郵局一樓後方閒置區域，原為待報廢設備，但在堰塞湖溢流時泥流湧入後方圍牆外，導致郵筒與廢棄物、污泥混雜，救災重型機具清運時誤將郵筒連同廢棄物清除。未料事後遭民眾撿獲並上架網拍。

花蓮郵局副理歐鴻煊表示，前天發現這批郵筒遭人上網拍賣，其中有一個郵筒隱約可看到「光復郵局」字樣，隨即聯繫對方。賣家是花蓮人，賣家說，是在資源回收場看到這批郵筒，覺得有趣才買回來，並上網拍賣，不知道是郵局資產不能拍賣。

歐鴻煊說，雖然已有郵筒被標出「售出」，但確認賣家尚未交貨，總共17個都全數取回，現找回暫存倉庫，日後會一起標售。標售出去的郵筒依規定必須壓毀成廢鐵售出。至於光復郵局現仍在復健中，目前暫移往鄉內的富田郵局合署辦公，預計12月1日恢復辦公服務。