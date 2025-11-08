一名70歲林先生每天都戴著耳機聽音樂，坦言「我覺得腦袋好像比較靈光」。研究指出，音樂不只放鬆心情，常聽或演奏音樂的長者，罹患失智症的風險均降低3成以上。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，音樂演奏者不只是個聆聽者，還得用眼睛看樂譜、雙手指揮動作、耳朵分辨音調，及用心靈感受氛圍，這些行為都有助於鍛鍊大腦。

黃軒在臉書發文指出，這名林先生的經歷，讓他想到一篇來自澳洲蒙納士大學的研究。研究追蹤超過一萬名70歲以上的長者，發現經常聽音樂或演奏樂器的人，罹患失智的機率明顯較低，尤其在受過高等教育的人中更為顯著，也許是因他們的大腦，早已習慣學習與思考，神經才更易被激活。

研究提到，長期聽音樂者，比偶爾聽音樂的人，失智風險降低3成9，認知障礙風險則減少1成7；演奏樂器的人，失智風險下降3成5，而若同時聽音樂的演奏者，失智風險則減少3成3，且認知障礙風險下降2成2，甚至這些人記得生活細節的能力，與整體認知分數也都更高。

黃軒指出，演奏音樂時，可能得用眼睛看樂譜、雙手指揮動作、耳朵分辨音調，並用心靈感受氛圍，這些舉動往往也在鍛鍊大腦的記憶、語言、情緒、運動協調等區域。

世界衛生組織（WHO）估計，全球約有5700萬人罹患失智症，這個數字每年都在上升。黃軒表示，醫學界至今找不到根治失智症的方法，這項研究目前雖需更多佐證，但正揭示音樂仍是讓大腦保持彈性的方法，民眾不妨每天挑一首喜歡的歌，閉上眼讓旋律在腦海裡漫遊，甚至哼2句歌詞、打幾個節拍，都有助於活化大腦神經系統。