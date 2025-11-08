衛福部金門醫院驚傳昨（7）日有嬰兒遭打錯疫苗！1對年輕夫妻帶著1歲又1個月大的寶寶前往接種流感疫苗，但醫護人員竟誤拿成A型肝炎疫苗施打，且院方直到晚間盤點藥劑時才發現異常，緊急致電通知家屬；對此，院方表示，將全面檢討疫苗施打流程並組織內部委員會調查失職人員，嚴防類似事件再度發生。

金門醫院表示，這名滿1歲多的嬰兒昨由父母帶往該院是要接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗；醫生問診結束後開立的也是流感疫苗針劑，但值班護理師卻誤拿成A型肝炎疫苗接種。對此疏失已向CDC及縣衛生局通報，全面進行檢討並擬定SOP。

金門醫院也說明，A肝疫苗過去是滿1歲即可施打，疾管署今年才改為滿1歲半起接種，已確認誤打疫苗的嬰兒狀況穩定、未出現不良反應；今日下午會由副院長陳義榮帶領相關人員前往該名嬰兒家中慰問致歉，後續也將組織內部委員會針對相關失職人員展開調查懲處。