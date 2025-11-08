第68屆葛萊美公布台灣時間8日入圍名單，由前一屆的大贏家肯卓克拉瑪再獲9項提名領跑，女神卡卡7項居次，莎賓娜卡本特和小賈斯汀等也有所斬獲，而傳唱全球的超人氣 Netflix 動畫《Kpop 獵魔女團》收下5項入圍，今年的大熱門曲目ROSÉ 和火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的〈APT.〉也獲3項入圍。

肯卓克拉瑪在今年二月的葛萊美獎上，就以〈Not Like Us〉橫掃 5 項大獎成為當晚最大贏家，本屆再以專輯《GNX》以及和 SZA 合作的〈luther〉等作品入圍 9 項，其中包含了「年度製作」、「年度歌曲」、「年度專輯」等 4 大通類中的 3 項大獎，且都將對上女神卡卡、莎賓娜卡本特、Bad Bunny 等勁敵，而肯卓和卡卡目前都已累積 「年度專輯」五度提名且皆未曾獲獎，此次獎落誰家引人關注。

第68屆葛萊美入圍公佈，女神卡卡獲7項入圍居次。（環球音樂提供）

莎賓娜卡本特在得知自己入圍 6 項大獎後，在社群上貼出一張手比愛心的照片並寫下「6 項提名，我又驚又喜，充滿感激。感謝葛萊美！」而為《Kpop 獵魔女團》中的女團 HUNTR／X 主唱魯米（Rumi）一角獻聲的 EJAE 也在稍早受訪時，分享自己得知好消息的反應：「入圍一個就夠了，這已經是超乎所求且夠難達成了，但是天啊，獲得好幾個入圍簡直是太瘋狂了！我停止哭泣後，想著我現在是在做夢嗎？」

為角色米拉（Mira）獻聲的 Audrey Nuna 也表示當下有許多情緒湧現，除了純粹的喜悅以外，也相當震驚：「這段旅程對我們所有人來說有多麼漫長，同時感受到這段旅程的痛苦與有如雲霄飛車般起伏的情緒，一切都在同一瞬間湧上心頭。」葛萊美頒獎典禮將於美國時間明年2月1日於洛杉磯 Crypto.com 體育館舉行。

​​【第68屆葛萊美獎重點入圍名單】

年度製作 Record of the Year

Bad Bunny〈DtMF〉

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉

多琪（Doechii） 〈Anxiety〉

怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉

女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉

查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉

ROSÉ ＆ 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉

年度專輯 Album of the Year

Bad Bunny《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》

小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》

Clipse, Pusha T ＆ Malice《Let God Sort Em Out》

女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）《GNX》

Leon Thomas《MUTT》

造物主泰勒（Tyler, The Creator）《CHROMAKOPIA》

年度歌曲 Song of the Year

女神卡卡（Lady Gaga）〈Abracadabra〉

多琪（Doechii） 〈Anxiety〉

ROSÉ ＆ 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉

Bad Bunny〈DtMF〉

HUNTR／X： EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉

肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）、SZA〈luther〉

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉

怪奇比莉（Billie Eilish）〈WILDFLOWER〉

最佳新人 Best New Artist

奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）

KATSEYE

The Marías

艾狄森芮（ Addison Rae）

sombr

Leon Thomas

艾力克斯華倫（Alex Warren）

蘿菈楊（Lola Young）

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

小賈斯汀（Justin Bieber）〈DAISIES〉

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）〈Manchild〉

女神卡卡（Lady Gaga）〈Disease〉

查普蘿恩 （Chappell Roan）〈The Subway〉

蘿菈楊（Lola Young）〈Messy〉

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo ／ Group Performance

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo） ＆ 亞莉安娜（Ariana Grande）〈Defying Gravity〉

HUNTR／X： EJAE, Audrey Nuna, REI AMI〈Golden〉

KATSEYE〈Gabriela〉

ROSÉ ＆ 火星人布魯諾（Bruno Mars）〈APT.〉

SZA、肯卓克拉瑪 （Kendrick Lamar）〈30 For 30〉

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

小賈斯汀（Justin Bieber）《SWAG》

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）《Man's Best Friend》

麥莉（Miley Cyrus）《Something Beautiful》

女神卡卡（Lady Gaga）《MAYHEM》

靈魂巨人泰迪（Teddy Swims）《I've Tried Everything But Therapy (Part 2) 》