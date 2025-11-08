北市中山區松江路今（8）日上午10時許，發生一起公車撞告示牌的交通事故，導致3名乘客受傷，所幸皆無大礙。

警方調查，洪姓司機上午10時43分，駕駛公車沿松江路北往南方向的公車專用道行駛時，不慎撞到前方施工告示牌，車上蔡姓女子及1名男童、1名女童共3名乘客摔倒受傷。

洪男表示，當時是因一時恍神而肇事，警方確認他的酒測值為0，沒有酒駕。