北市公車司機恍神撞施工告示牌 3乘客摔倒受傷 14:262025/11/08 中時 林郁平

北市發生公車撞告示牌的交通事故。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山區松江路今（8）日上午10時許，發生一起公車撞告示牌的交通事故，導致3名乘客受傷，所幸皆無大礙。

警方調查，洪姓司機上午10時43分，駕駛公車沿松江路北往南方向的公車專用道行駛時，不慎撞到前方施工告示牌，車上蔡姓女子及1名男童、1名女童共3名乘客摔倒受傷。

洪男表示，當時是因一時恍神而肇事，警方確認他的酒測值為0，沒有酒駕。

新莊女駕駛恍神連撞8車！ 車內驚藏「毒煙彈」狼狽落網
