AI伺服器及高階記憶體需求強勁，健鼎第3季合併營收193.89億元，季增8.3%，營業毛利51.89億元，單季合併毛利率26.76%，營業利益35.94億元，營業利益率18.54%，稅前盈餘39.22億元，稅前淨利率20.23%，稅後盈餘29.54億元，單季EPS為5.62元，史上最強。
健鼎表示，由於產品組合佳，折舊降低，單季營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，獲利亦創新高。
健鼎2025年前3季合併營收544.21億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元，稅前盈餘105.09億元，稅後盈餘77.53億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘14.75元，史上最強。
受到十一長假工作天減少影響，健鼎2025年10月合併營收約為62.44億元，月減10%，年成長11%；累計前10月合併營收為606.66億元，年成長11.6%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。