AI伺服器及高階記憶體需求強勁，健鼎第3季合併營收193.89億元，季增8.3%，營業毛利51.89億元，單季合併毛利率26.76%，營業利益35.94億元，營業利益率18.54%，稅前盈餘39.22億元，稅前淨利率20.23%，稅後盈餘29.54億元，單季EPS為5.62元，史上最強。

健鼎表示，由於產品組合佳，折舊降低，單季營業毛利率、營業利益率、稅前淨利率，三率三升，獲利亦創新高。

健鼎2025年前3季合併營收544.21億元，營業毛利141.58億元，營業利益96.7億元，稅前盈餘105.09億元，稅後盈餘77.53億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘14.75元，史上最強。

受到十一長假工作天減少影響，健鼎2025年10月合併營收約為62.44億元，月減10%，年成長11%；累計前10月合併營收為606.66億元，年成長11.6%。