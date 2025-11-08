日本《朝日新聞》報導一名12歲泰國少女遭母妻帶往東京一間「按摩店」賣淫，母親事後逃往台灣，該名少女長期遭不人道虐待，在1個月就接客至少60名客人。未料台灣警方也證實，她的母親也因為在台賣淫而遭逮捕，目前正遭移民署收容居留，將擇日遣返泰國。

日媒報導，少女向警方說明，原本自己在泰國與妹妹及祖父母生活，並未與從事特種行業的母親同住，母親在今年6月底帶著她說要「去日本工作」。6月27抵達日本後，就被母親帶到一家按摩院接客，並允諾會回來接她。儘管她不想，但是仍被迫聽從母親指示賣淫。隨後母親被查出在7月11日單獨離開日本前往台灣。

少女在33天內就接了60名男客，大部分所得全遭老鴇及店家拿走，甚至只睡在廚房角落，宛如生活在煉獄，賣淫所得僅少部分轉入少女母親等人帳戶。後來又在母親的介紹下，到另外一處繼續賣淫，直到9月中，才驚覺母親根本不會接她，於是向於東京出入國在留管理局求救，表達想回泰國。

日本警方懷疑，本案疑似為大規模的人口販賣，正在展開調查。泰國警方則查出，少女母親年僅29歲，從泰國出國27次，跑遍日本、越南、台灣等地，少女都由親戚照顧。

移民署也表示，少女母親於9月間持免簽證入境並逾期停留，同時因賣淫違反社會秩序維護法，警方裁處後移交移民署收容中心，會在最短期內辦理遣返作業。