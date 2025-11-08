北市商業處表示， 會擴大特約店家範圍至北市、整合行銷及議題活動策畫，增加民眾前往本約店家及攤商消費誘因的效果。（本報資料照片）

北市去年推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」活動，盼觀賞球賽及演唱會的人潮帶動商圈經濟。台北市議員王欣儀指出，大巨雖創造「逾百億元」效益，但周邊商圈卻分不到1成，市府明年將擴大串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館，但整體經費卻大幅縮水，應投入相對的預算資源，建立具規模格局的城市活動品牌。北市商業處回應， 會擴大特約店家範圍至北市、整合行銷及議題活動策畫，增加民眾前往本約店家及攤商消費誘因的效果。

王欣儀表示，截至9月底大巨蛋已舉辦87場球賽、12場展演活動，創造142億元經濟效益，但東區商圈實際消費僅9.3億，僅占總體6.6％。去年市府推出「大巨蛋 HOME RUN 遊東區」，辦理6檔行銷活動、經費981萬元，店家營收成長8.9％；到了今年僅剩3檔行銷活動，經費還縮水至425萬元，導致營收成長只有6％；明年市府要串聯大巨蛋、小巨蛋、北流、北藝等多場館，但整體經費僅剩830萬元，這樣只會讓行銷強度被稀釋，效益恐怕更低。

北市產發局長陳俊安說，台北主要辦演唱會地方除了大巨蛋外，還包括小巨蛋，小巨蛋檔期卡司不見得輸大巨蛋，加上小巨蛋也離東區商圈不遠，希望也能藉此將客源導入東區，讓大、小巨蛋同時發會演唱會經濟動能；商業處長高振源表示，活動預算有逐年增加，去年245萬、今年375萬、明年倍數增加，去年981萬事針對特別場次加碼，未來將滾動調整增加辦理。

王欣儀說，去年活動辦得過於倉促，售票業者不願意配合發送簡訊，宣傳也太晚，北市如要擴大全市串聯行銷，應學習「台中購物節」年年加碼、複式回饋，甚至邀請各國代表處拍廣告，將行銷推向全世界，要拉高格局就要投入相對應的預算與資源，先把東區做好再擴散，必要時應與具實務經驗顧問團隊擬定短、中、長期的整體策略。

此外，王欣儀也說，要了解活動對於消費族群的吸引力和誘因，市府發出近2萬份問卷，但僅回收7000多份、近3成，樣些數據根本無法反映真實狀況，還向外宣稱滿意度高達9成，完全不專業、不客觀也不具參考價值。

王欣儀建議，市府應導入更具消費吸引力及互動性的行銷方式，如推動「數位集章任務制」鼓勵跨店集點、完成任務抽獎，或與「悠遊付」合作結合消費回饋與加碼優惠，刺激買氣的同時，也同步蒐集消費數據、協助商圈店家增加曝光，另導入電子支付與AI大數據分析，精準鎖定目標客群，讓政策成效更可衡量、資源運用更有效率，也推動商圈數位轉型。

商業處指出，每逢大巨蛋舉辦活動，開場前和散場後的東區與信義商圈總會湧入人潮，帶動該區域經濟蓬勃發展，顯示大巨蛋的人流能明顯轉換至商圈收益中，「大巨蛋 Home Run 遊台北」串聯行銷活動，推出商圈夜市折抵券，並由店家自主提供憑票根優惠活動，增加球迷於賽前賽後前往商圈遊逛誘因。

商業處說，為提高整體活動曝光度及使用率，推動全面性策進作為，包含擴大特約店家範圍至全市、即時派券系統調整、整合行銷及議題活動策劃，已達到致力打造對民眾及店家皆友善便利的互動行銷模式，增加民眾前往本市特約店家及攤商消費誘因的效果。

商業處表示，「大巨蛋 Home Run 台北」活動已逐漸形成一套店家及民眾皆習慣的行銷模式，明年除針對大巨蛋中職開幕賽、明星賽等賽事辦理商圈店家串聯活動外，亦規畫針對台北小巨蛋等指標型展演活動派發商圈夜市折抵券，除邀請商圈店家響應活動，更推出長期間「憑票根享優惠」活動，增加民眾關注話題與消費彈性外，可再評估規畫運用串聯行銷方式或結合數位支付服務資源等，更加擴大經濟效益。