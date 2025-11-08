2025年最後一波水逆將於11月9日至29日登場，衝擊力道極強，恐怕會感到諸事不順，彷彿衰神纏身。塔羅牌老師艾菲爾提醒，這段期間不僅會出現溝通誤會、交通延誤、電子設備故障，更可能在情感與財務上掀起暗潮，特別是天蠍、金牛、雙子與射手座，勢必面臨目標受阻、關係緊繃、財庫破洞等挑戰，不妨趁這段時間深度內省與資訊清理，回顧、修正那些因為過於樂觀或隱晦而產生的錯誤。

射手座

水星在你的本命宮開始逆行，使你成為這波水逆最直接的體驗者。射手的樂觀與行動力將面臨考驗，旅行計畫、留學申請或重要合約可能臨時生變，甚至讓你懷疑原本堅信的目標是否仍值得追尋，建議暫緩行動、回顧初心，利用這段時間整理筆記、重讀舊書，找回當初設定目標時的熱情與初衷。

雙子座

水星是你的守護星，逆行本就對你影響深遠，而這次水逆橫跨伴侶與合作宮的對宮射手座，再逆行回天蠍座，直接將壓力投射到你與他人的一對一關聯性上，容易引發誤會與溝通斷層，合作案與合約也可能出現紕漏，需要重新審視。建議放慢語速、主動傾聽，將重要約定白紙黑字記錄，避免口頭承諾帶來誤會與爭執。

天蠍座

水星逆行回你的星座，使你成為「漏財王」代表，潛藏已久的財務錯誤或共用資源問題恐被揭露，也可能出現金錢流失或帳目混亂。這段時間雖然充滿挑戰與焦慮，但正是重整內在秩序的關鍵時刻。建議避免大筆交易與情緒消費，專注清理帳單、調整預算，讓財務與心境同步「排毒」。

金牛座

水逆直擊你的金錢宮與伴侶宮，讓財務與感情糾纏不清，投資波動、金錢爭執都可能讓你不安，考驗你在依附與獨立之間的平衡。這段時期，你將被迫重新審視什麼才是你真正的、不被動搖的價值，火星與天王星在滿月期間的對分相，更提醒你必須在關係中尋求財務獨立與價值觀的一致性。建議穩住根基、拒絕衝動，暫停高風險投資，專注於穩定收入與核心資產，強化安全感。

水逆課題

牡羊座：查閱細節，延後簽約。

巨蟹座：工作細節，健康排查。

獅子座：情感釐清，重拾舊案。

處女座：居家整理，耐心對話。

天秤座：預留時間，整理思緒。

摩羯座：靜心獨處，遠離八卦。

水瓶座：篩選社交，確認資訊。

雙魚座：整理履歷，謹慎發言。

