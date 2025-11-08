朝野立委於6日就「停砍年金」初審，針對公教人員退休條文展開激烈攻防，教育部長鄭英耀當時於受訪時不僅表明自己與執政黨立場一致，盼維持年改推動，還說「大部分老師退休後都有很好的生活安排、或寄情山林或旅遊走讀，認識各種文化風采，定期跟朋友聚會歡唱、也有含飴弄孫。」全國教育產業總工會今（8）日怒轟鄭英耀，所言所行是對教育人員退撫基金及退休權益的無知與傲慢，且造成退休教育人員與世代之間和其他職別對立，要求鄭英耀道歉與下台負責。

全國教育產業總工會說明教師與勞工社會保險金與退休金額度。（圖／全教產）

全教產表示，公教人員的退休金是政府延遲給付的薪資，是教師依法應得的工作報酬，教師在職時繳的錢，包含公保及退撫基金一共兩筆，是勞工的5到7倍，依保險原則，繳6倍就應領6倍，勞保30年資可領2萬1，如果領5倍，應該領10萬以上，試問哪個基層教師領超過10萬？所以在職教師繳的錢5到7倍，退休時卻只領2倍多，教師才是被不公平對待，繳多領少的族群。

全教產批評鄭英耀，不僅沒有幫忙基層教師爭取合理待遇，包含導師加給、特教加給、行政加給提升沒有著落，更任由校事會議制度惡搞現職教師，使教育現場人心惶惶。更可惡的是更於訪談之中刻意挑起的世代和職別對立，讓社會對教師誤解加深。

全教產呼籲政府，公教人員要求退休金政策修正，與退休人員過得好不好無關，這是爭取應得權益的正義之舉，不容政府以輕蔑且製造對立及仇恨來回應。為此要求鄭英耀立刻為不當言論，對教育人員公開道歉；同時，教育部應立即檢討退休制度修法過程中的不公與失衡，回歸尊重專業、保障權益的原則；若仍一意孤行、拒絕反省，要求鄭英耀下台負責。

對於年改法案朝野未達共識，以及教團批評鄭英耀所言造成世代對立，前教育部長吳清基今日在受訪時回應，退休公教人員所得多是用來照顧家庭，而年輕人將來也會年長與退休，必然也需要國家保障，盼各界討論這項議題時，不要過度強調階級或世代對立，應自和諧、共榮共存角度來思考。

前教育部長潘文忠則說，要恢復到過去制度非常困難，但可以思考是否能從中找到平衡點，顧慮到世代差異與年金永續。除了停砍外，如能擴充多元財務來源，包括政府預算補助、基金投資操作，都是可參考方向。