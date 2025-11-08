0403震災中繼屋設置家電家具，12月陸續入住。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣政府今天在美崙林園公園旁舉行「0403震災中繼屋落成典禮暨傢俱家電捐贈儀式」，組合屋配有冷氣等家電與生活家具，達成「拎包入住」目標，預計12月陸續搬遷入住。

由中華民國紅十字會除捐助2800萬元建屋經費外，還加碼家具家電，讓受災戶搬入新居時，感受到有溫度的重建。

紅十字會總會長潘維大表示，動土後持續關注工程進度，今天見到建物落成、家具陸續進駐，深感欣慰，這不只是建築完成，更是人心安定的開始。

縣政府建設處表示，組合屋中皆配有冷氣、流理台、雙口IH爐、瓦斯熱水器、雙人床組、衣櫃、沙發、茶几、冰箱、洗衣機等基本生活家具與家電，達成「拎包入住」目標，讓受災戶搬進的當天就能點亮新家的燈火。

中繼屋位於花蓮市民孝段114、115及120地號，共30戶，其中單房型15戶室內面積約10.9坪，雙房型15戶室內面積約12.7坪，鄰近林園公園，交通、生活都便利，每一戶門前設有停車空間。

另外，花蓮市廣東街與信義街口約1000坪空地，由慈濟基金會援建的中繼永久屋，為地上5層的RC建物，有112間單間套房、32間2房，共144戶，已於9月竣工，接下來將供災民選擇入住。

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁等地方民代到場表示，中繼屋不僅是一座座房舍，更是災後重建的希望基地，感謝紅十字會長期投入花蓮災區支援，以及參與工程的夥伴，讓災民重拾生活的力量。