近4年來，越南在有爭議的南海造了21座獨立人工島，規模將與中方在相關海域的活動相當，甚至加以超越，而這將挑戰北京對這重要海上通道的控制。

《歐亞時報》7日報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）檢視的衛星新影像顯示，越南起碼從2021年起，便在有爭議的南沙群島填海造島。而河內自今年年初以來，便大幅增加在南沙群島造人工島。新衛星影像顯示，越南在 2021—2024年間，將造島範圍擴大到8個先前未受填海造陸活動影響的新區域。

此外，越南不僅在南海造人工島，還大舉加以軍事化。《華爾街日報》最近報導，這些新人造島如今有多座港口、一條長達兩英里（約3公里），可容納大型軍機的簡易機場、充足的彈藥庫，以及能部署重型武器的防禦戰壕。

這些島嶼位於越南主權與中、台、菲、馬來西亞及汶萊重疊的區域。而越南拚命造島，並大力加以軍事化顯示，儘管它國土面積小、經濟基礎與軍力有限，但仍決心挑戰北京在南海的強勢姿態。

事實上，越南加入在南沙群島造島起步較晚。河內從2021年起開始這行動，而北京約在2013年，要早得多。這些人工島能讓越南在南沙群島投射軍力，並挑戰中方在相關區域的造島行動。

值得注意的是，除了中方以外，越南在這關鍵海上通道的造島活動，超越了東南亞其他所有國家。南海是全球主要航線之一，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）估計，2023年全球貿易總值約為32兆美元（約991兆台幣），其中超過80%的貨物貿易透過海上運輸，而南海身為亞洲關鍵通道，承載了全球海上貿易約1/3，估計貿易總值超過7兆美元（近217兆台幣）。

此外，相關海域還擁有豐富的自然資源，包括龐大的石油與天然氣儲量。