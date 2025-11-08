本月4日迎接女兒的「港仔台爸」張啟樂，今（8日）與活動大使曾寶儀出席「好友港節」活動；張啟樂談起女兒相當感性，一度眼眶泛紅、語氣哽咽，「以前沒想過我會當爸爸，有個聲音因為自己而出現真的很感動，看到她的第一眼忍不住哭了，這種事要親身體驗才知道，生小孩真的是好感動的事」，並呼籲大家多生小孩。

張啟樂心疼老婆懷孕、生產都十分辛苦，在醫院催生3天後吃「全餐」，最後只能剖腹產，「原本預產期是11月20日，10月30日產檢的時候醫生說弄錯了，預產期是8日才對，後來因為胎兒太大所以提前催生」。

他很想替老婆分擔辛苦，尤其昨晚替老婆擠母乳，看到她面露痛苦時更是不捨，「2個小時擠一次、一次半小時，老婆真的很辛苦」。

曾寶儀談到香港美食相當興奮。（好友港節提供）

曾寶儀爆料，張啟樂曾經跟她說「在台灣生小孩很賺錢」，張啟樂笑曝：「對！明年1月1日生還能拿10萬，但來不及了」，對於台灣2026年1月起，中央開始實施每胎新生兒10萬元生育補助方案瞭如指掌。

曾寶儀說，自己身為在台生活50年的資深新住民，特別感謝台灣對於各國文化的包容與接納。她談起喜歡的港式美食，更是滔滔不絕，表示每次回香港都要一天連吃5攤，尤其港式奶茶是必喝的，「我最近迷上叉燒，在餐廳、各市場尋找，現在的叉燒更進化了，很豪氣，很厚，會用五花肉做叉燒」。

爸爸曾志偉之前在《夜市王》擔任評審，電視台有意拍攝第二季，曾寶儀笑言，希望能再次邀請曾志偉，她屆時一定會陪伴錄影，同時在後台吃雞排。