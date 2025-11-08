日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，談及就任後與多國領袖會談的印象。這番直白評語意外掀起輿論關注，被外界視為高市外交風格的首次公開展現。

綜合日媒報導，日本首相高市早苗7日在眾議院預算委員會上，談及自己與美國總統川普、中國國家主席習近平、以及南韓總統李在明的會談印象。她表示，對川普的印象是「很有幽默感」，對習近平則是「很認真」，至於李在明，則說「他對我做了非常多功課」。

高市先說：「要我談印象這件事，其實相當困難。」接著她談到川普時表示：「坦白說，我覺得他是一位非常開朗又富有幽默感的人。」針對10月28日的會談，她說：「那是一場氣氛非常融洽的會面，完全不像是第一次見面，我們就包括一些相當困難的議題在內，進行了十分充實的討論。」

關於會談內容，高市表示：「我們的對話超出了原定時間，能夠坦率地交流，我也從中感受到總統本人對日本以及對我的體貼與關懷。」她並補充說：「我認為他是一位能夠在日美韓合作，以及當前戰略環境下的日韓關係中，與日本共享問題意識的領導人。」

隨後談到10月31日與習近平的會談時，她表示：「雖然是首次會面，但我覺得他是一位非常認真的人。不過，我們進行了內容深入而富有成果的討論，也因此建立了能夠就懸而未決問題坦率交換意見的關係。」

高市首相也提到10月30日與南韓總統李在明的會談，並表示「受到非常溫暖的接待」。她回憶，會談中李在明談及首相喜歡重機與打鼓等興趣話題，雙方還以「都不是世襲政治家」為共通點交流，並有「我們真的是從零開始、努力走到今天」的對話。高市稱讚李在明是「能在當前戰略環境下，與日本及美國共享問題意識、推動日韓關係的領導人」。