陳熙鋒2020年結婚，育有一雙兒女，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益創作活動，近來「粿王不倫」引爆話題，談到婚姻經營，他認為彼此信任最重要，「我老婆有男性朋友，但她有分寸在。」拍戲時若有親密戲，太太能理解那是工作，「我戲裡喊老婆，喊卡後就是朋友，這條線我拿捏得很好。」

面對演藝圈的誘惑，他笑說自己「比較不來電」，透露有次去大陸拍戲，送喝醉的女主角回房，下一刻突然有人敲門，竟然是女主角假醉裝瘋，在門外大喊他名字、要他出來，「我就裝死」。他自認感情務實，談戀愛時無法接受遠距離，結婚之後更要謹慎面對。

陳熙鋒幸福一家四口，他重心放在育兒。（陳熙鋒臉書）

他現在重心轉往家庭，覺得結婚後才是人生的開始，感慨：「婚前承諾要忘掉，因為變數太大。」女兒目前3歲半、兒子1歲半，每天忙著接送、照顧，幾乎沒有自己的時間，也要和老婆討論時間分配，「有人問我要不要生三胎，我說拿把刀插自己。」 他坦言，當爸前看到別人家小孩吵鬧覺得不可思議，如今卻自動開啟「降噪功能」。

陳熙鋒（前排左2）7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益創作活動。（萬海慈善基金會提供）

早年隨家移民美國，陳熙鋒來台發展時拿「居留證」，因此不用當兵，「每年都要報到、三個月出境一次，還有簽到卡。」他直到37歲才拿到身分證。然而談到兵役話題，陳熙鋒招認完全無法融入，「插不進他們的話題，我完全參與不了，只能聊拍戲《報告班長》。」

