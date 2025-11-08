彰化縣政府精選8條登山步道，從9月1日起舉辦8場「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動，今日來到第4場花壇大嶺巷步道健行活動，現場吸引超過千名民眾一起從花壇虎山巖寺廣場出發，還有遠從日本而來的外國友人一同來健行，共同挑戰大嶺巷步道，而彰化藍綠7位彰化縣長可能人選中，有6人到場，意外成另類焦點。

花壇大嶺巷步道健行活動加碼抽60吋電視，縣長王惠美（後排左二）頒獎。（葉靜美攝）

八卦山脈有豐富的生態及歷史文化步道，縣府結合各鄉鎮舉辦「卦山大縱走 彰化兜兜圈」，規畫了彰化八卦山天空步道、桃源里森林步道、員林藤山步道、花壇大嶺巷步道、芬園挑水古道、社頭長青步道、田中森林公園步道、二水坑內坑步道等8條步道，活動時間從9月1日起至11月30日止，為期將近3個月。今日登場的是花壇大嶺巷步道健行活動。

縣長王惠美表示，虎山巖寺為縣定古蹟，供奉觀世音菩薩，為彰化八景之一，有「虎巖聽竹」之譽，今天適逢農曆九月十九觀世音菩薩出家紀念日，歡迎大家來參拜觀音祈求庇佑，登山健行後可以到花壇市區品嚐在地小吃與探訪茉莉花夢想館，身體健康又可以保平安。

花壇大嶺巷步道健行活動吸引破千民眾參加。（葉靜美攝）

「卦山大縱走 彰化兜兜圈」步道健行活動8條步道共設置16個數位集章點，民眾只要上網報名並下載LINE《愛玩彰化》APP參與卦山大縱走活動，每條路線完成可收獲2枚數位集章，王惠美指出，民眾只要走完一條步道並完成數位集章，即可兌換步道完登禮，今日報名完登者除可獲贈限量紀念物資包，還有加碼60吋電視摸彩活動及在地農特產展售。

王惠美說，走完4條步道就有1次抽獎機會，最大獎是「台中－韓國四日遊」，歡迎大家一起登山健行享受健康生活，城市暨觀光發展處補充，另還可抽住宿券、SWITCH遊戲機、運動手環、GOpro、伴手禮等好禮，且完登一條步道即可享有活動百家特約店家優惠折扣或滿額贈禮。

花壇大嶺巷步道健行活動吸引國內外破千民眾參與外，藍綠兩黨下屆彰化縣長可能人選也把握機會到場，拉近與民眾的距離，民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富都到場外，國民黨宣布投入選戰的彰化縣工策會總幹事洪榮章及尚未正式表態的立委謝衣鳯也都與會，唯有稱「一直在路上」的縣府參議柯呈枋未到場，他表示，同時間有縣長指定行程，因此無法到場。