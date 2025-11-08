從校園步道到社區景觀，造橋鄉建設逐步展現新風貌。造橋國小與造橋國中通學步道改善計畫，獲國土管理署補助2,200萬元，改善學童上下學動線；另由客委會補助400萬元推動豐湖國小校舍活化工程，強化校舍耐震並美化環境。鄉長徐連斌表示，將串聯教育與觀光資源，營造幸福宜居的造橋。

為改善校園通學環境，降低學生上下學時的人車擁擠與安全風險，造橋鄉公所規畫造橋國小接送動線，並於113年度爭取國土管理署支持「造橋國小與造橋國中通學步道改善計畫」，核定總經費2,200萬元，其中中央補助1,936萬元、公所自籌264萬元。通學步道已完成發包，預計明年暑假完工，將改善兩校間通學路線，提供安全、舒適的行走環境，守護孩子上下學安全。

造橋鄉長徐連斌表示，公所持續推動校園與社區建設，改善國小與國中通學步道、活化豐湖校舍，串聯親子公園、文創市集及綠色廊道，提升生活與觀光品質。（呂麗甄攝）

造橋鄉長徐連斌表示，通學步道改善計畫將建置人文學生友善通道，提升校園安全。整條主軸線已向北、南延伸：北端從歷史景點延伸至親子公園及台鐵周邊友善空間，包括車站無障礙設施；南端規畫文創市集，由社區共同經營，並串聯風拂綠色廊道及百年日據時代板腱炎隧道，延伸至豐湖風雨球場及南瓜節活動區，形成完整教育、休閒與觀光主軸，也方便連結鄰近高鐵站，帶動中山村及周邊社區整體發展。

公所表示，以造橋車站為核心，推動中線觀光廊道，串聯綠池鳳凰花與口山步道，並修繕造橋驛站及沿線步道，打造新的觀光景點。沿線建設還將連接「好客綠色廊道」及苗栗縣政府辦理的「見返坂隧道古蹟修繕工程」，以歷史與自然景觀為主軸，形成多層次的觀光軸帶。

除了造橋國小與國中通學步道改善計畫外，也同步推動豐湖國小風雨球場及校舍活化工程，總經費400萬元，其中客委會補助360萬元、公所自籌40萬元。活化工程目前正進行規畫設計，未來將提升校舍耐震能力及社區景觀，改善學童與居民生活品質。