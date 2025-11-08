中山學術文化基金會今（8）日舉行紀念國父孫中山160歲誕辰、成立60周年慶暨第60屆學術著作獎贈獎典禮。董事長吳伯雄親自頒獎，表揚4位學術界傑出得主，其中人文社會類得獎人為中研院近代史研究所副研究員蘇聖雄、輔仁大學歷史系助理教授劉碧蓉；自然科學類得獎人為長庚大學醫學系醫預科主任吳嘉霖及台灣大學電機系副教授鄭皓中。

中山學術文化基金會成立於民國54年，以闡揚中山思想與獎勵學術研究為宗旨。吳伯雄在致詞指出，基金會成立60年來，出版專書、舉辦研討會、設置獎助計畫，為國內學術與文化界留下深刻足跡。

適逢成立一甲子，典禮擴大舉辦，邀請歷屆得主近百人出席。會中由聲樂家呂麗莉領唱國歌與國父紀念歌，全場氣氛隆重。

吳伯雄表示，傳承與發揚中山思想是基金會的重要使命，未來將與國父紀念館及多所大學、海外研究機構合作推動，讓中山思想世代傳承。

基金會同時出版60週年特刊與紀錄短片，回顧歷任董事長王雲五、楊亮功、劉真、許水德及吳伯雄的努力成果，展現對學術與文化發展的貢獻。