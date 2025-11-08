統計三大法人本週操作，僅投信站在買方且中止連續第13週賣超，本週反手回補35.44億元；外資單週減持1141.22億元，自營商也站在賣方賣超192億元。合計三大法人單週賣超1297.78億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股本週受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過，整體而言，台股持續受AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注。加上台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，廖炳焜認為，近期出現科技與非電族群良性輪動，對台股中長多表現有幫助。

廖炳焜表示，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計劃，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國四大雲端服務供應商均上修2026年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。從台灣經濟數據來看也可看到此現象，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第3季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳。因此，廖炳焜表示，即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，預期回檔不致過深，且是長線投資人擇機布局機會點。

另外，針對近期股價表現亮眼的記憶體，廖炳焜分析，受益於國際大廠減少DDR4產品生產或結束部分產品，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第四季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊有望延續至明年上半年。

他說，隨著階段性供需錯配，DRAM價格到明年上半年仍可望維持高檔震盪，報價走勢能見度同步拉長，而合約價調漲後，國內業者短線獲利能力轉強，第三季提早實現虧轉盈，預期第四季將持續走高。