道奇中繼左投維西亞（Alex Vesia）8日與妻子Kayla揭露他缺陣世界大賽的原因：「我們美麗的女兒去了天堂。」維西亞的女兒Sterling於10月出生，不幸於當地時間26日夭折，維西亞當時以私事為由向道奇告假，隊友在球帽繡上51號力挺。

維西亞是道奇表現最穩定的牛棚投手，他在分區系列賽、國聯冠軍戰都沒有失分，道奇最頭疼的牛棚問題在世界大賽更加嚴峻。維西亞在IG寫道：「我們的小天使，我們永遠愛你，我們無法言喻經歷的痛苦，但我們會永遠珍惜與她相處的每一秒。」

對於道奇球團隊友的力挺，維西亞表示：「感謝道奇這段期間的支持與理解，因為我們的大家庭一直陪伴，我們才能走到今天，感謝道奇、藍鳥所有球迷的支持，我看到你們的留言，這帶給我們極大的安慰。」

道奇大將弗里曼（Freddie Freeman）的兒子Maximus去年7月罹患神經系統疾病（格林-巴利症候群），全隊在練球時穿著5號球衣為他打氣（弗里曼背號）。當時Maximus年僅3歲，後來在醫院的悉心照護下獲救，弗里曼夫妻捐款100萬美元（新台幣3098萬）給該診所（橘郡兒童醫院）。