健保補充保費改革引發熱議，原本打算從股利、利息、租金等收入開刀，掀起多數民眾反彈，行政院緊急喊停。財信傳媒董事長謝金河指出，政府施政應抓大放小，讓人民有感。他表示，台灣許多宗教團體錢滿為患，如果健保設立基金捐款帳號，稅收效益勢必遠大於新制補充保費。

補充保費新制改為年度結算 民怨沸騰

政府為挽救健保財務，明年擬修法調整補充保費制度，將現行「單筆結算」改為「年度結算」，避免民眾透過「拆單」避稅。只要利息、股利、租金等收入年度累計超過2萬元，就需繳納2.11％補充保費，預估影響約480萬人。

謝金河在臉書發文指出，政策一出立刻引發民眾一片駡聲，有人批評執政黨「嫌票太多」，衛福部長石崇良也坦承未事先與金管會溝通。隨著輿論持續發酵，行政院出面喊停，使風波暫時告一段落。

租稅應抓大放小 避免傷害小老百姓

謝金河認為，租稅政策應該抓大放小。例如財政部過去在夜市查稅，動用大量人力，但收到的稅很少，甚至引發民怨，部分小店乾脆收攤。他強調，這種「拿大刀趕蚊子」的做法，看似追求租稅公平，卻容易讓政府流失選票。

「台灣健保制度雖無敵，但『馬兒好，馬兒要吃草』，補充保費制度應兼顧民生。」他直言，社會上很多有錢人把錢捐給四大宗教團體，建議健保可設立基金捐款帳號，讓有錢人或臨終無繼承者，將資金直接捐給健保基金專戶，這個想法如果能落實，收到的錢可能超過向2萬元以上股利與房租所得者徵收的補充保費。

謝金河強調，夜市小販、地攤及計程車司機都是為了養家糊口奔波，政府不一定要耗費很大心力去向這些人爭利。執政要讓人民有感，才能真正得到民心。