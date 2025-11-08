鳳凰颱風下周將侵襲台灣，下周一、二（10、11日）颱風與東北季風產生共伴效應，將為北部及東半部帶來大量降雨，中央氣象署預估東部山區雨量達500至800毫米。對此，林業及自然保育署花蓮分署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，可能形成新的堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今已將模擬的警戒範圍交給花蓮縣府，讓地方作為撤離的參考依據。

下周一至周四（13日）是鳳凰颱風最接近台灣的時間，下周一、二要特別留意颱風可能與東北季風產生共伴效應，使北台灣及東半部雨勢加劇；下周三、四受颱風影響，中南部及東半部也有大雨或豪雨。

林保署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流後，壩體受到破壞，光復鄉災情慘重；目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺。

林保署花蓮分署長黃群策指出，這次颱風詳細的雨量預報還沒出來，初步預估是500到800毫米，目前委託學者做出極端模擬值是雨量800毫米時，可能在上游造成新的崩塌而出現新堰塞湖，蓄水量體會有1500萬公噸，是現在舊堰塞湖的10倍。

黃群策表示，一旦產生新的堰塞湖，估計會在24小時內潰決，今天上午已經把極端值的影響範圍模擬套圖，並提供給花蓮縣府作為撤離參考。