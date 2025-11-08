日前有港媒披露，香港沙田某小學開放學生使用簡體字應考，掀起各方輿論。有爆料家長指稱，若使用簡體字考試作答，答題速度必然快很多，質疑校方此等「包容」措施，實際損害使用繁體字學生的利益。對此，前任香港特首、現任大陸全國政協副主席梁振英也力挺繁體字，認為「學而知之」，他表示香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的。

港媒《星島日報》6日報導，沙田官立小學日前以「為內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境」為由，發出特別通告指批准校內測驗及考試使用簡體字作答，引起熱議。有家長向媒體爆料指稱，校方之所以急著推行新政策，是因上週一項考試項目中，有大批插班生錯字狀況嚴重，所以要額外遷就他們。

爆料的家長曾小姐質疑，校方聲稱要「包容內地生」，但此等包容措施，實際上損害繁體字學生的利益。曾小姐也進一步說明，簡體字筆劃少、字型簡單，作答速度必然快很多，而香港本地學生一直以繁體字學習，變相減少答卷時間，但校方又沒有為繁體字學生安排額外作答時間，形成不公平競爭。

相關新聞曝光，也引起社會高度關注，梁振英則在6日於臉書發文力挺繁體字。梁振英指出，「內地背景或習慣使用簡體字的學生」來了香港上學，不習慣使用繁體字是現實，可以理解，問題是既然來了香港，而香港是使用繁體字的特區，為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？

梁振英強調，「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，「學繁體字比學英文難嗎？」學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事，「香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，是有必要的」，他也批「教不嚴，師之惰」。

有關整體事件後續，《星島日報》亦指出該小學回覆稱無意圖以簡體字取代繁體字，將根據實際情況適時為有需要的學生提供支援。而香港教育局亦對《星島日報》透露，政府的教學語言政策未有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確認讀書寫漢字的能力，無論學生的背景，同樣需要學習繁體字，以便溝通傳意，融入香港社會。