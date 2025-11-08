隨著非洲豬瘟達到清零，昨起開放豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，農業部預估，累積延遲上市的豬隻到明年3月底才能消化完畢，為穩定豬價將排定每日上市頭數；不過有豬肉攤商指出，豬價過高根本沒利潤；台北市環南市場自治會長林勝東表示，因為豬肉冷凍廠大量進貨，豬價預估要1周後才能回穩。

豬隻屠宰時間約為晚間10時至凌晨0時，大約凌晨1時至3時間會送至市場，昨日解禁豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，於昨日晚上6時開始宰，晚上8時分送至各市場。（杜宜諳攝）

一般豬隻屠宰時間約為晚間10時至凌晨0時，大約凌晨1時至3時間會送至市場，昨日解禁豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，於昨日晚上6時開始宰，晚上8時分送至各市場。環南市場昨日深夜已運進大批溫體豬肉，不過有攤商認為豬價太高，但又不能將成本直接反映給消費者，對他們而言根本無利潤可言。

農業部日前宣布解禁活豬宰殺，環南市場7日深夜已運進大批溫體豬肉，但有攤商直言「太貴了」。（杜宜諳攝）

林勝東表示，今天沒有特別發生搶買豬肉的情形，不過因為豬隻剛開放屠宰、拍賣，豬肉冷凍廠開始大批進貨導致價格攀升，這屬於市場供需機制，預估1周後價格能夠穩定下來，過往豬肉1台斤價格約為80元左右，現在則漲至110元，攤商雖然不會直接將成本反映在價格上，但為避免虧太多也會稍稍調漲，只是基本上銷貨就無利潤可言。

北市市場處指出，北市公有市場共36處有豬肉攤，於5、6日已完成全部清消作業，7日0時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場以乾淨、安心的環境提供民眾採購生鮮豬肉；另豬肉攤復業後，市場處亦會配合疫情發展及中央政策，不定時稽查市場豬肉產品來源情況，以確保食品安全，讓消費者安心。