金門家扶展愛志工隊協助弱勢進行居家環境清掃與修繕服務，為家庭創造更舒適的生活空間。（圖／金門家扶中心）

金門家扶中心長期致力於服務地區經濟弱勢兒少及家庭，除提供經濟扶助與教育支持外，也重視家庭生活品質的改善。為讓扶助家庭擁有整潔、安全與安心的居住環境，特別結合展愛志工隊與社區資源，協助進行居家環境清掃與修繕服務，期盼藉由實際行動，為家庭創造更舒適的生活空間。

家扶中心指出，此次「愛家服務」由展愛隊長莊嘉銘帶領，並特別邀請金門大學進修部學生會長莊振源與同學們，以及青協會總幹事林銘凱共同參與，一起投入愛家行動。服務對象為「小愛」一家，她的父親在出獄後努力工作，以穩定生活，如今終於準備迎接女兒回家團聚。

經過金門家扶展愛志工隊的協助修繕與整理，「小愛」終於擁有一個乾淨、明亮又舒適的房間。（圖／金門家扶中心）

然而，「小愛」家中古厝建築，長期未使用的床鋪已損壞，缺乏讓她安心休息的空間。為協助家庭營造舒適、安全的居家環境，金門家扶社工帶領志工夥伴親自前往，現場進行環境清潔、燈具修繕、油漆粉刷等工作，透過實際行動讓家中煥然一新。

這次愛家服務中，志工夥伴們各展所長，有人負責改善照明，解決屋內光線不足的問題；有人專注於將堆積的雜物清潔與整理。大家分工合作，最終在預定時間內順利完成任務，經過一番整理後，小愛終於擁有一個乾淨、明亮又舒適的房間，可以安心學習與生活。社工也藉此機會指導她簡單的居家整理與垃圾分類技巧，期盼她能學會自主維護生活環境，讓家的空間持續保持整潔與溫馨。

家扶中心表示，展愛志工隊成立至今已逾30年，成員來自各行各業，長期秉持助人為樂的精神，協助家扶投入各項扶幼服務。志工們協助扶助家庭進行居家環境改善，服務內容涵蓋清潔整理、水電與房屋修繕、油漆粉刷及收納規畫等多項任務，實際為弱勢家庭帶來改變與希望。此次參與的志工夥伴們發揮團隊合作的力量，順利完成本次「愛家服務」，讓小愛一家能在溫暖、安全的環境中重新出發。

家扶中心主任洪依帆衷心感謝所有投入「愛家服務」的志工夥伴，另也特別感謝此次捐贈全新床具組的馬佩芬小姐，讓小愛有個舒適的床可以安穩入睡。家扶將持續陪伴服務家庭，對於兒少及家庭需求提供即時的服務，秉持著「哪裡有需要，家扶就在那裡」的信念，接住每一位需要幫助的兒少。