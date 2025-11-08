2025年世界互聯網大會期間舉行的「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」8日在浙江烏鎮登場。大陸國務院台灣事務辦公室副主任吳璽出席論壇並致詞指出，本屆論壇以「協同賦能 智創未來」為主題，探討人工智慧技術為兩岸及港澳互聯網產業帶來的機遇，並強調要在共享發展、文化傳承與和平合作三個面向深化交流、推動融合。

吳璽表示，該論壇已舉辦八屆，為兩岸及港澳同胞共享互聯網紅利、促進產業融合與文化交流搭建了重要平台，也成為激蕩思想、交流情感、擴大合作的重要橋樑。她指出，今年是「十四五」規劃收官之年，人工智慧與數位技術正以前所未有的速度推動產業變革，為兩岸及港澳青年創新創業提供嶄新契機。

在談到「共享發展機遇」時，吳璽提到，中共二十屆四中全會已審議通過制定「十五五」規劃的建議，為未來五年中國經濟社會發展描繪藍圖。她指出，人工智慧、大數據、虛擬現實等新興科技將賦能各行各業，推動智慧生產、智慧服務與精準治理，為兩岸青年創業創新注入新動能。她表示，大陸將持續秉持「兩岸一家親」理念，完善融合發展政策措施，為台灣青年與台商在大陸發展創造更好條件，並歡迎台灣青年積極參與中國式現代化進程。

在第二部分「互聯同胞感情、傳承中華文化」中，吳璽指出，網路已成為連接兩岸同胞的重要橋樑，促進更快相聚、更深交流與更多合作。她提到，近年兩岸媒體與產業界打破傳統模式、推動優秀文化產品跨海峽傳播，掀起兩岸青年互動熱潮。包括電影《哪吒之魔童鬧海》、歌曲《沒出息》及電影《南京照相館》等作品在兩岸皆受關注；廈門台企獲頒首張廣播電視節目製作經營許可證，兩岸青年微短劇大賽亦為青年影視合作提供平台。她表示，互聯網為兩岸青年創造了共同發展的空間，希望青年攜手推動中華文化創新發展，增強文化自信。

在談到「共護和平發展」時，吳璽指出，今年適逢抗日戰爭勝利及台灣光復80週年，應銘記兩岸同胞並肩奮戰的歷史，更珍惜今日和平穩定的局面。她批評民進黨當局持續推動「台獨」分裂行徑，對兩岸關係構成嚴峻挑戰，並呼籲兩岸同胞秉持民族大義，堅決反對分裂與外部干涉，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展與祖國統一。

最後，吳璽表示，隨著「十五五」規劃藍圖展開，兩岸及港澳應抓住時機，深化合作，打造「新質生產力」，推動高質量發展。她期盼兩岸及港澳各界攜手努力，成為中國式現代化的參與者、見證者與受益者，共同為中華民族偉大復興貢獻力量。

海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇，由中山大學、旺旺集團主辦，香港城市大學、澳門新媒體聯盟協辦。