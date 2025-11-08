南韓音樂劇演員金駿永（김준영），最近被網友抓包，在社群PO的發票中，有疑似女性陪酒價目表，因此被猜測出入聲色場所。第一時間，所屬公司嚴正否認，沒想到7日金駿永承認去聲色場所，發聲明道歉，遭公司解除合作關係。

根據韓媒報導，2日網路傳出一組照片，包括與金駿永的合照、手寫收據，其中收據記載了一排金額，引發外界懷疑金駿永是否進出聲色場所。隨著爭議擴大，金駿永所屬公司HJ Culture 於3日發聲明稱「針對網路上流傳的指控，演員並無任何非法行為。」並揚言要對造謠者提告。不過，公司如此強硬的態度，仍無法止血。

7日，金駿永在IG發布手寫道歉聲明：「無論是否涉及違法，都是因為我本身認知不足而做出了不恰當的行為。這沒有任何藉口，一切的錯誤與責任都在我。」他承認已跟經紀公司結束合作的關係，並退出所有正在進行的作品，但很清楚這樣還是無法抹去自己造成的傷害和失望，一輩子都會記取這次的教訓，深刻反省、謹言慎行。

金駿永PO親筆道歉聲明。(圖/IG@jjun___0)

據悉，金駿永原本參演的2部音樂劇通通喊卡，就連已確定12月出演的音樂劇也退出，演藝事業幾乎全面暫停。經紀公司則證實雙方專屬合約終止，「因金駿永事件造成觀眾與相關人士擔憂，深感抱歉。金駿永將退出所有正在出演的作品。」

