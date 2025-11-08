立法院副院長江啟臣-市議員陳本添-客委會主委江俊龍-豐原區長洪峰明-南興宮主委白福成與南興宮成員活動現場合影。（市府提供／李京昇台中傳真）

為彰顯客家在台灣中部地區的開拓歷史及傳統信仰，台中市政府客委會與豐原區公所今天在豐原南興宮辦理「台中市葫蘆墩三山國王民俗文化節」活動，透過廟宇導覽介紹，講述三山國王與客家族群關聯，讓民眾對於客家信仰及歷史文化有更深刻的認識，促進文化之永續傳承與發展。

台中市政府客委會主委江俊龍表示，客家與山的關係密不可分，客家族群多依山而居，文化樣態深受影響。三山國王信仰在客庄中是十分重要的信仰文化，早期移民渡台困難重重，除需面對「黑水溝」的洶湧，也要面對登島後，原始叢林的瘴癘侵襲，因此客家先民請來原鄉守護神「三山國王」，保佑鄉民順利披荊斬棘，以啟山林，開闢良田，更將對原鄉親友的思念寄託於信仰之中。市府每年都會辦理三山國王民俗文化節，讓三山國王信仰文化得以更好的流傳與保存。

豐原區長洪峰明表示，三山國王民俗文化節是豐原客庄重要的節慶品牌活動，廣受市民好評，今年特別規畫客庄童玩DIY活動，讓市民朋友體驗充滿童趣的客家文化。此外，客家闖關集點活動讓民眾可以在遊戲的過程中，瞭解客庄三山國王的信仰文化。同時，也規畫三山國王導覽活動，由南興宮主委白福成、南田里長劉醇權及南嵩里長劉玉玲主講，其中劉玉玲里長更是以客語協助導覽，藉此推廣客語通行語，達到創造客語友善環境之效。

立法院副院長江啟臣提到，2025台中國際花毯節今日開跑，去年吸引將近350萬人前來參觀創造超過85億元的光觀產值，肯定市長拚經濟、拚觀光、拚市民好生活的努力。今年規劃為期23天的活動，足夠市民朋友細細品味花卉之美，山城風光，並邀請全國的朋友有空一定要到台中走走，看看台中客庄的風光明媚。

江俊龍說，除了文化面向，市府團隊對山城的建設今年也開花結果，如「豐原國民暨兒童運動中心」斥資新台幣5.9億，已順利完工，並於今年9月1日起正式營運，提供市民最優質的運動場地。此外，斥資55億的「豐富健康產業園區」也已於去年開工，力拚2028年完工。而最重要的山城生命線，也有新進展，公老坪山隧道將於年末進入「鑽掘」階段，展現市府推動重大建設的堅定決心與執行力，兼顧運動、文化、醫療、重大工程等方面，致力將台中打造成最宜居的城市。

客委會補充，今日活動邀請五洲秋峰園掌中劇團帶來傳統布袋戲演出，明哥菜車樂團及豐原幼兒園南田分班帶來精彩多元的客家歌舞表演。現場還設有客家特色產業市集，讓民眾可以邊看表演邊逛市集，一同度過一個充滿傳統文化韻味的CHILL周末。