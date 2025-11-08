秋鬥30日登場！美國已對我國際出「20％＋MFN」對等關稅，我國無薪假人數也達8331人，多數事業單位宣稱為受美國關稅影響，秋鬥已決議要在11月30日中午舉行遊行，主要訴求之一就是針對美國對各國課徵的反高關稅，更批評民進黨掏空台灣討好美國外，也反對提高國防預算、反對文化預算圖利綠色文化打手、加強民生福利，並就追求兩岸和平等議題進行宣講。

秋鬥近日舉辦籌備會，除了拍板2025年秋鬥遊行將於11月30日中午舉行外，與會者更指出，民進黨政府為了掩飾其存在的治理危機，過去一年不斷激起兩岸對立、持續掏空台灣向美國輸誠以及內部加緊政治打壓，使得台灣社會普遍噤聲，隨著社運團體與進步學者出來挑戰民進黨的高壓統治後，台灣社會民意主流已經出現大幅扭轉，愈來愈多人敢站出來挑戰民進黨的不合理政策。

今年秋鬥遊行訴求包括反高關稅、反對民進黨掏空台灣討好美國、反對提高國防預算、反對文化預算圖利綠色文化打手、加強民生福利以及追求兩岸和平等議題。

秋鬥總指揮林子文表示，主要訴求之一為反對高關稅，關稅則會損害貿易，貿易是台灣的命脈，勞動部統計也發現許多事業單位因為美國高關稅而實施無薪假，讓許多勞工家庭可能會陷入危急，而台灣政府卻始終態度軟弱、黑箱作業，美國已經對我國課徵至少20％對等關稅，但未來談判何去何從仍沒有人清楚。