2025年世界互聯網大會烏鎮峰會8日下午舉行「海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇」，本次論壇由中山大學與旺旺集團主辦，香港城市大學與澳門新媒體聯盟協辦。旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中在致詞中指出，2025年是人工智慧的爆發年，面對AI浪潮，媒體同仁的恐慌已逐漸轉化為以AI加持、提升效率的正向力量，並呼籲兩岸四地積極借勢，尋找產業與文化共創的新契機。

蔡紹中表示，論壇連續多年於世界互聯網大會期間舉辦，讓兩岸四地產官學界能齊聚一堂，分享洞見、凝聚智慧。他指出，今年雖然不是所謂「AI元年」，但AI技術的影響力已全面滲透社會與產業，對企業與個人的認知衝擊比以往更深。「在我們公司內部，許多同仁對AI取代人力的恐慌，已逐漸轉化為透過AI加持、提高效率，人與AI協作的正向認知。」

面對人工智慧帶來的轉變，蔡紹中強調，兩岸四地應積極借勢，在制度協同、產業融合與文化共創等議題上，以互聯網思維為基礎，利用AI賦能，尋找共通與可協作的機會。他指出，當前產業所面臨的數據安全、隱私治理、科技倫理等挑戰，都需要跨區域、跨產業的共同討論與規範。

蔡紹中認為，兩岸及港澳在語言、文化、市場與人才等方面具有天然優勢，能夠成為推動創新與打造數位未來的重要基礎。儘管2025年全球經濟與貿易秩序仍充滿不確定性，但「如何在變動中創造屬於自己的確定性，依然是最關鍵的課題」。他指出，人工智慧並非取代人類，而是用來放大人類的能力與價值。

談及個人與企業的成長心法，蔡紹中表示，只要堅持做對的事情、做自己擅長的事情，即便結果未必總是符合預期，仍可憑著「每一次比別人多成就的那0.1」，配合時間的複利效應，逐步在專業領域中累積優勢。「我們要穿越周期，堅持長期主義，面對波動不自亂陣腳，並做好長期抗戰的實力儲備。」

他進一步指出，長期主義並非被動等待，而是在不同階段作出相應的佈局與投入。企業除了追求短期效率，也應加強底層能力建設，包括組織韌性、數位化水準、供應鏈安全與人才培育。在人工智慧加速滲透的時代，學習力、跨領域協作力與應變力，已成為新的核心競爭力。

「真正的變化往往不是在外部最熱鬧時發生，而是在日復一日的累積中醞釀。」蔡紹中說，唯有在低谷時堅持投入，才能在上升週期到來時放大能量，「只要方向對，時間就會成為我們最好的朋友」。

最後，蔡紹中表示，隨著大陸持續崛起，香港、澳門與台灣都擁有可供借鑑的經驗與人才。旺旺集團一直致力於為兩岸搭橋，創造互相交流與融入的場景。他強調，在AI與數據驅動的時代，建立人與人、組織與組織之間的無形信任尤為重要。「我們始終相信，兩岸好，老百姓的日子才會好，中華民族也將因此更強大。」