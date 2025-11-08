統計前三季合併營收152.6億元、年減21%，營業毛利35億元，毛利率23%較去年同期增加3個百分點，營業利益13.2億元，營業利益率9%較去年同期增加1個百分點。前三季稅後淨利9.1億元，EPS為1.57元。

藍天說明，筆電事業第三季出貨42.4萬台、季增3%，因台幣升值營收季減2%，單季美元收入1.6億美元與第二季持平。第三季藍天仍以高毛利的藍海機種為出貨主力，聚焦於重視品質與穩定性的日本及歐洲等成熟市場，由於地兩區出貨量增長與高毛利產品比重提升，使得前三季藍海機種出貨占比達62%，較去年同期提升11個百分點。藍天強調，透過產品組合優化，維持營運體質及獲利。

展望後市，藍天指出，全球筆電市場仍受中國價格戰外溢影響，但高階筆電及具差異化功能的機種仍具潛力，藍天積極布局AI?PC，以滿足專業用戶及企業端對高效能運算的需求，並且抓住微軟Win10終止支援所帶來的換機潮，攜手百位通路商客戶推出更輕薄設計、優化能源效率，並具備極致效能與運算力的筆電，透過高附加價值的藍海機種，進一步提升高階市場滲透率。

藍天預估，第四季及未來將可持續提升營運品質與獲利能力，以穩健的策略布局和高毛利產品確保長期穩健成長。

針對百腦匯營運狀況，藍天說明，中國經濟政策加深推進反內捲，百腦匯維持營運穩健，整合線下體驗與促銷聯動，帶動人氣與消費活力。下半年百腦匯北京店及群百汕頭、西安店均已簽入長期租戶，未來有穩定的現金流入，添加營運動能穩健向上。

2025年第三季中國GDP年增率為4.8%，經濟增速略有放緩，前三季累計GDP 年增5.2%，最終消費支出對經濟增長貢獻率為53.5%。藍天指出，隨著政策加深推進反內捲措施，市場競爭有望逐步健康有序。

至於轉投資30%的群光廣場百貨，前三季仍受整體市況影響，所幸成都及武漢兩家主力據點穩健經營，前三季合計貢獻稅後純益人民幣1.5億元。目前群光百貨持續調整營運布局，西安及汕頭兩店整租方案順利完成，承租客戶皆為長期租約，20年年平均租金近億元人民幣，可望長期穩定貢獻現金流，並提升整體獲利穩定性。第四季迎來雙11、雙12與年終促銷等重點消費檔期，群光百貨將會持續努力衝刺。