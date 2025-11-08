伊甸基金會從民國95年起啟動象圈工程計畫，關心偏鄉特殊境遇兒少、婦女、長者等對象，並與在地社區組織協同合作，共同打造友善的社區互助陪伴環境。台南在地企業碳佐麻里已連續14年支持這項計畫，8日更攜手「誠品生活台南」合辦活動，邀請伊甸課輔班的孩子們走進碳佐麻里台南新興園區，度過充滿歡笑的一天。

今天的活動除安排孩子們在誠品生活台南翻閱繪本、體驗閱讀樂趣，還前往「移動Fun樂園」盡情暢玩，現場更預備表演舞台，讓孩子們大方展現才藝班學習成果，從烏克麗麗、小提琴到K-POP熱舞，每一個笑容、每一次掌聲，都洋溢著被愛包圍的喜悅與自信。

來自伊甸合作課輔據點台南西港以勒之家的佳佳，今年就讀國小二年級。由於父母忙於工作，鮮少有時間關心她的課業，使她的學習總是落後同儕。剛來課輔班時，想要佳佳完成每天的回家作業，都不是件容易的事，每次都靠老師的鼓勵，才能把功課寫完。直到加入烏克麗麗才藝班後，佳佳的世界才開始改變。因為她被音樂吸引，每天都會提早到課輔班，並把作業完成後，再拿起烏克麗麗練習。

儘管手指短小，力氣也不足，在按弦時經常疼痛，甚至磨出繭，但她從未退縮。在長時間的努力與老師的陪伴下，讓她漸漸克服困難，也因記憶音符的練習，提升了對數字的敏感度。如今的佳佳，能自信地站上舞台演奏烏克麗麗。她的轉變，不僅是靠自己的努力，更因為在以勒之家，她感受到被接納與被愛的力量。

伊甸表示，以勒之家所在的社區，面臨人口老化與年輕人外移的困境，許多孩子都來自隔代或新住民家庭，父母大多年紀稍長，教育程度不高，難以輔導孩子的課業。因此這裡接納許多在學校成績落後，或是被安親班拒收的孩子，並提供課業輔導與多元才藝課程，成為他們在社區裡的「第二個家」，也讓他們重新找到自信與希望。