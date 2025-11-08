長榮航空推出最受台灣旅客喜愛的東北亞航線，桃園/松山-東京來回未稅價只要9,317元起、桃園-大阪來回未稅價8,923元起、桃園-神戶來回未稅價7,333元起、桃園/松山-首爾來回未稅價6,090元起；東南亞熱門航線也不缺席，桃園-曼谷來回未稅價4,535元起；歐美航線提供桃園-米蘭來回未稅價23,484元起、桃園-維也納來回未稅價23,571元起、桃園-洛杉磯來回含稅價26,558元起、桃園-西雅圖來回含稅價23,776元起。桃園-香港來回未稅價更只要3,123元起。

喜愛團體旅遊的旅客同樣享有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」、「玩美加族」與「元氣日本」等團體行程。「魅力歐洲」11月起全新產品【特選西班牙三城連泊建築（送巴黎）11日】售價95,900元起，「玩美加族」【阿拉斯加極光8日】特別安排三晚狩獵極光，珍那溫泉渡假村住一晚，售價116,900元起，「元氣日本」攜手星野集團飯店首推奢華體驗【東京星野Risonare八岳熱海阿爾卑斯山海雅饗6日】100,900元起，體驗滑雪【北海道星野Risonare之宿5日】 92,900元起。

長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20週年自由行產品，兩天一夜加香港迪士尼樂園一日門票，含稅價只要9,888元起；三天兩夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各一晚，四人同行一人免費，再享每人一張升等連玩2日門票、提早入園證及每房一份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價15,888元起。