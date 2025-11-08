國道3號南下322.8公里六甲段，7日晚間驚悚上演17輛自小客車的連環撞擊事故。（圖／簡銘柱翻攝）

國道3號南下322.8公里六甲段，7日晚間驚悚上演17輛自小客車的連環撞擊事故。（圖／簡銘柱翻攝）

國道3號南下322.8公里六甲段，7日晚間驚悚上演17輛自小客車的連環撞擊事故！現場一片狼藉，而釀禍的元凶，竟是一輛沿途不斷掉落「金屬凶器」的不明車輛，導致後方駕駛閃避不及，上演驚魂一瞬間。這起事故共造成4人輕傷，國道警方已介入調查，誓言揪出這名國道馬路殺手。

警方表示，7日晚間9時20分許，一輛行徑惡劣的車輛，行經國道3號南向322.5至330公里路段時，竟將車上關鍵的金屬零件，疑似為車輛避震系統的「葉片彈簧」，直接掉落在高速行駛的車道上。

這突如其來的「金屬障礙物」，讓後方來車根本無從閃躲，紛紛輾壓過去。其中一輛自小客車因輾壓到掉落物導致車輛失控，如同保齡球般猛烈撞上另外3輛車，場面險象環生。這起連環事故總共波及17輛自小客車，並有4名民眾在碰撞中受到輕傷，所有駕駛均無酒駕情事。

國道公路警察局獲報後，立即派員到場處理，並對這輛害人不淺的肇事車輛展開全面追緝。警方表示，將全面調閱該路段監視器（CCTV）及相關電子紀錄，務必鎖定掉落金屬物品的車輛，並通知車主到案說明，還給受害者一個公道。

警方也嚴正呼籲用路人，平時就應做好車輛保養，行車前務必落實檢查，別讓自己的愛車成為道路上的未爆彈。根據《道路交通管理處罰條例》第30-1條規定，車輛機件、設備不穩妥或脫落，可處1千元以上6千元以下罰鍰；若因而致人受傷，將吊扣駕駛執照1年。

此外，裝載物品務必捆紮牢固、嚴密覆蓋。若因裝載不當導致物品掉落，依據《道路交通管理處罰條例》第30條，可開罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因此致人受傷或死亡，同樣面臨吊扣或吊銷駕照的嚴重處分。一個疏忽，不僅傷人，更可能害己，駕駛人不可不慎。