香港男星凌漢是戲劇電影作品中常見的綠葉，曾演出《唐伯虎點秋香》中的醫生為主角周星馳把脈，近日傳出他逝世，好友陳勉良稍早受訪證實此事，並表示凌漢走得很低調，過世至少5年了。

據香港媒體報導，凌漢過去演出超過200部作品，較為知名的除了《唐伯虎點秋香》中的醫生、《九品芝麻官白面包青天》中的仵作、1976年《射鵰英雄傳 》中的鐵木真，他不僅有演戲才華還會編劇，參與過的作品有1955年的《梁山伯祝英台》、1967年《女賊金燕子》和《六指琴魔》系列。

凌漢（左2）曾演出《唐伯虎點秋香》。（圖／翻攝自微博）

凌漢早期擔任邵氏電影公司的編劇入行，後來跨行當演員，常被安排演綠葉角色，甚至可以一人飾演多角，如今傳出他過世，和凌漢認識多年，被封為「御用看更」的陳勉良證實說：「凌漢不在啦！走了至少5年了」，並表示當時是在化妝間聽到消息，部分圈內人也知道此事。

陳勉良說，凌漢私下為人客氣，合作多年，對大家都很有禮貌，「工作時會聊些閒話，他也為人不計較，總說別人太較真，他也對年輕演員很用心，常常提點」，而林家棟過去也曾分享香港演藝圈資深演員有些會被冷落，「鬼后」羅蘭還好，但像何璧堅、陳中堅、孫貴卿、凌漢等，有些新人不認識，負責簽他們進來的有義務要介紹認識，「要照顧這班前輩演員」。