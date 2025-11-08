苗栗縣長鍾東錦（右二）率農業處長陳樹義等人11月6日前往上海，參訪西郊國際農產品交易中心及上海海洋大學，交流大閘蟹養殖技術並研商蟹苗引進苗栗事宜。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣大閘蟹養殖再拓國際交流，縣長鍾東錦11月6日率農業處長陳樹義等人前往上海，拜訪上海西郊國際農產品交易中心與上海海洋大學，進行農特產與大閘蟹養殖技術交流，並研商蟹苗引進苗栗事宜。縣府期望透過雙向交流提升大閘蟹品質，降低養殖成本，持續打造安全可靠的在地漁產品牌。

縣長鍾東錦11月6日率團赴上海，展開為期5天的農業交流行程。參訪團抵達上海西郊國際農產品交易中心，了解其現代化批發運作，包括預冷處理、溫控管理、食品安全與冷鏈設施，是大型先進農產品交易平台。

隨後，團隊前往上海海洋大學，就大閘蟹產業進行交流，研商蟹苗輸入苗栗的細節，藉由雙向技術交流汲取養殖經驗，進一步促進苗栗大閘蟹產業發展。苗栗縣自2011年與海洋大學簽訂「中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」，每年自上海崇明島蟹種供台基地引進蟹苗，由校方教授團隊駐縣輔導養殖技術，推行「綠色生態」與「疏養」模式。

雙方攜手合作迄今 14年來，苗栗縣已成功打造出「苗栗優質大閘蟹」的漁產特色品牌，縣府在114年度共輔導28戶大閘蟹養殖戶，養殖面積約18.84公頃，放養量高達 35萬2000隻，碩大肥美的大閘蟹正陸續上市。

苗栗縣長鍾東錦率農業處長陳樹義等人11月6日前往上海，參訪西郊國際農產品交易中心及上海海洋大學，交流大閘蟹養殖技術。圖為西郊董事長顧正斌介紹營運情況。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真

縣長鍾東錦指出，從蟹苗引進到上市，每個環節皆有專人把關，上市前須通過68項藥物殘留及戴奧辛檢測，每隻大閘蟹均配戴「產地QR Code雷射防偽蟹環」，確保食品安全。

縣府表示，參訪團在上海海洋大學拜會書記王宏舟及多位教授，感謝校方多年來提供蟹苗、飼料與養殖技術支援。雙方並就明年蟹苗引進計畫深入討論，期望降低養殖成本並取得更優質蟹苗。校方表示，將在兩岸友好合作基礎上，持續支持苗栗大閘蟹養殖戶的發展。