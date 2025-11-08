一輛營半聯結車行經北向366.7公里處時，疑似未注意車前狀況，竟直接猛撞停在外側路肩的警戒工程車，強大撞擊力更將工程車往前推，再撞上另一輛清掃工程車。（圖／簡銘柱翻攝）

今（8）日上午國道3號驚傳嚴重追撞事故！一輛營半聯結車行經北向366.7公里處時，疑似未注意車前狀況，竟直接猛撞停在外側路肩的警戒工程車，強大撞擊力更將工程車往前推，再撞上另一輛清掃工程車，現場零件四散，畫面觸目驚心。這起事故一度造成現場回堵，也讓一名工程人員無辜掛彩。

警方表示，今8日上午8時18分，由43歲陳姓男子駕駛的營半聯結車，行經該路段時，就像「保齡球撞球瓶」般，直接追撞由49歲楊男駕駛、正在執行任務的警戒工程車，隨後更向前推撞由57歲楊男駕駛的清掃車。事故導致警戒車的楊姓駕駛受到輕傷，所幸經送醫後無生命危險。

國道警方獲報後緊急到場處理，並在9時34分將事故車輛排除，初步恢復通車，但現場仍持續進行清理作業。至於為何會撞上靜止的工程車？究竟是疲勞駕駛、分心，還是過度依賴「駕駛輔助系統」導致？詳細的肇事原因，仍有待警方進一步調查釐清。

國道大隊也藉此事故向用路人發出嚴正呼籲，行駛國道務必「提神醒腦」，絕對要避免疲勞駕駛，並應隨時保持安全距離、注意車前動態。警方也特別強調，就算車輛有「自動跟車」、「車道置中」等輔助功能，駕駛人的雙手仍應緊握方向盤，全程保持警覺，千萬別把生命交給機器，才能避免類似驚悚事件再次上演，保障自身與他人的安全。